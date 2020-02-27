Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ, гонку выиграли украинцы В Белоруссии продолжается чемпионат Европы по биатлону.

В Раубичах завершилась смешанная эстафета. Победителем гонки из четырех этапов стала сборная Украины. Юлия Джима, Валентина Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный преодолели дистанцию за 1 час 11 минут и 32,1 секунды, использовав 9 дополнительных патронов.

Серебро завоевала сборная России. Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили уступили украинцам 32,9 секунды с таким же количеством дополнительных выстрелов.

Бронза у команды Норвегии, которая проиграла россиянам полторы секунды. За норвежскую команду выступали Осне Скреде, Ида Льен, Сиверт Баккен и Александер Андерсен.

Напомним, что вчера российская биатлонистка Евгения Павлова выиграла золотую медаль в суперспринте.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Белоруссия

Смешанная эстафета. 4x6 км

1. Украина – 1:11,32,1 (0 штрафных кругов +9 дополнительных патронов)

2. Россия – +32,2 (0+9)

3. Норвегия – +33,7 (0+3)…