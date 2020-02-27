Российская биатлонистка Сливко поблагодарила тренера сборной Белоруссии Виктория помогла сборной России выиграть серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы.

27 февраля Виктория Сливко вместе с Кристиной Резцовой, Эдуардом Латыповым и Каримом Халили выиграла в составе сборной России серебряную медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону.

После финиша гонки Сливко поблагодарила тренера сборной Белоруссии Андрея Падина.

«Сразу после Эстерсунда я стала работать с Андреем Викторовичем Падиным, когда меня отправили на Кубок России, – рассказала Виктория в интервью News.ru – Он согласился мне помочь держать форму. Благодаря ему я пробилась на Кубок IBU, затем на чемпионат Европы и завоевала эту медаль. Я доверяю этому тренеру, и мне нравится с ним работать».

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Украины.

На данный момент у России две медали на чемпионате Европы в белорусских Раубичах. 26 февраля Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте.