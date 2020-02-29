Елисеев стал победителем спринтерской гонки на чемпионате Европы Турнир проходит в белорусских Раубичах.

Российский биталонист Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате Европы.

Сегодня, 29 февраля он преодолел 10 км за 23.46,4 секунды, допустив один промах на огневом рубеже.

Вторым стал Андрей Расторгуев из Латвии, а замкнул тройку лучших норвежец Александер Фьелд Андерсен.

Чемпионат Европы. Раубичи (Беларусь)

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Матвей Елисеев (Россия) – 23.46,4 (1 промах)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) – отставание 4,1 (1)

3. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) – 25,5 (1)

4. Витаутас Строля (Литва) – 26,3 (1)

5. Сергей Бочарников (Белоруссия) – 27,5 (1)

6. Роман Рес (Германия) – 30,8 (0)…

8. Карим Халили (Россия) – 38,8 (1)

9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 43,8 (1)…

11. Никита Поршнев (Россия) – 54,7 (1)…

27. Василий Томшин (Россия) – 1.35,0 (2)

28. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.35,6 (3)