Резцова заняла четвертое место в спринте на чемпионате Европы Турнир проходит в белорусских Раубичах.

Сегодня, 29 февраля состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Первое место заняла спортсменка из Швеции Элизабет Хегберг. На второй позиции – Ида Льен, представляющая Норвегию, а замкнула тройку сильнейших белорусская биатлонистка Ирина Кривко.

Добавим, что среди россиянок лучшей оказалась Кристина Резцова. Она заняла четвертую строчку.

Чемпионат Европы. Раубичи (Белоруссия)

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) – 22.39,6 (1)

2. Ида Льен (Норвегия) – +14,4 (0)

3. Ирина Кривко (Белоруссия) – +15,9 (1)

4. Кристина Резцова (Россия) – +20,2 (0)

22. Екатерина Глазырина (Россия) – +1.34,9 (2)

23. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.36,1 (1)…

27. Анастасия Поршнева (Россия) – +1.50,0 (2)…

41. Виктория Сливко (Россия) – +2.21,4 (2)…

59. Валерия Васнецова (Россия) – +3.00,2 (4).