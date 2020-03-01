Белорус Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате Европы - Советский спорт
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01 марта 2020 13:23БиатлонНечаев Юрий

Белорус Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате Европы

В Раубичах (Белоруссия) продолжается континентальное первенство.

На чемпионате Европы по биатлону завершилась гонка преследования на 12,5 км среди мужчин.

Победу одержал белорус Сергей Бочарников, завоевавший свою вторую золотую медаль на турнире. Следом расположились норвежцы Штурле Лаграйд и Сиверт Баккен.

Лучшим из россиян стал Саид Халили, занявший шестое место. В десятку также попали Матвей Елисеев (7) и Никита Поршнев (8).

Раубичи (Белоруссия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км

1. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 35.03,9 (2 промаха)

2. Штурле Лаграйд (Норвегия) — отставание 6,7 (2)

3. Сиверт Баккен (Норвегия) — 23,9 (2)

6. Саид Халили (Россия) — 52,1 (3)

7. Матвей Елисеев (Россия) — 1.04,4 (5)

8. Никита Поршнев (Россия) — 1.14,8 (3)

12. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.32,2 (4)

14. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.49,9 (3)

26. Василий Томшин (Россия) — 3.03,0 (6).

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