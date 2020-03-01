Елисеев - о выступлении в гонке преследование на ЧЕ: Ошибся с выбором лыж

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате Европы.
«Ошибся с выбором лыж. После того, как уже откатали лыжи, пошел мелкий дождь. В целом была непростая ветровая обстановка. Присутствие жены на ЧЕ - огромный стимул покрасоваться перед ней вживую. В спринте получилось, в пасьюте - не очень», - сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, в гонке преследования среди мужчин на 12,5 км победу одержал белорус Сергей Бочарников, завоевавший свою вторую золотую медаль на турнире. Следом расположились норвежцы Штурле Лаграйд и Сиверт Баккен. Лучшим из россиян стал Саид Халили, занявший шестое место.
Елисеев, ушедший на дистанцию первым после победы в спринте, занял седьмое место, допустив пять промахов и уступив победителю более одной минуты.
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