Россиянка Резцова заняла второе место в гонке преследования на чемпионате Европы В Раубичах (Белоруссия) продолжается континентальное первенство.

На чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии состоялась женская гонка преследования на 10 км среди женщин.

Победу одержала белорусская спортсменка Елена Кручинкина. Серебряную медаль завоевала россиянка Кристина Резцова. Российская спортсменка ушла на дистанцию с четвертой позиции, допустила два промаха на огневых рубежах и уступила победительнице 17,6 секунды. Третьей стала шведка Элизабет Хегберг. В первую десятку попала еще одна представительница России - Ульяна Кайшева, занявшая седьмое место.