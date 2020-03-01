Сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете на чемпионате Европы В Белоруссии завершилось европейское первенство.

На завершившемся чемпионате Европы по биатлону сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете.

Российские спортсмены завоевали четыре медали. Победы одержали Евгения Павлова в суперспринте и Матвей Елисеев в спринте. Серебряные медали завоевали Кристина Резцова в гонке преследования и сборная команда - в смешанной эстафете.

Победу в медальном зачете одержали хозяева соревнований. В активе белорусов три золотых и одна бронзовая медаль.

Третье место заняла сборная Норвегии (1-2-3).

В следующем году чемпионат Европы пройдет в польском городе Душники-Здруй.