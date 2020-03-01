Сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете на чемпионате Европы

На завершившемся чемпионате Европы по биатлону сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете.
Российские спортсмены завоевали четыре медали. Победы одержали Евгения Павлова в суперспринте и Матвей Елисеев в спринте. Серебряные медали завоевали Кристина Резцова в гонке преследования и сборная команда - в смешанной эстафете.
Победу в медальном зачете одержали хозяева соревнований. В активе белорусов три золотых и одна бронзовая медаль.
Третье место заняла сборная Норвегии (1-2-3).
В следующем году чемпионат Европы пройдет в польском городе Душники-Здруй.
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