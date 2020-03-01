Драчев остался доволен выступлением сборной России на чемпионате Европы Соревнования прошли в Белоруссии.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы.

«Очень хорошее выступление нашей команды. Конечно, мы всегда ждем пять-семь золотых медалей, но все-таки развитие биатлона идет во всех странах, и приятно, что Белоруссия выиграла, мы вторые, это даже как-то укрепляет нашу дружбу. Тем более организаторы столько сил приложили для подготовки кругов, снег возили за много километров. Достойное выступление, и очень приятно, что белорусы смогли выиграть три золотые медали», - цитирует Драчева ТАСС.

Напомним, на завершившемся чемпионате Европы по биатлону сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете.

Российские спортсмены завоевали четыре медали. Победы одержали Евгения Павлова в суперспринте и Матвей Елисеев в спринте. Серебряные медали завоевали Кристина Резцова в гонке преследования и сборная команда - в смешанной эстафете.

Победу в медальном зачете одержали хозяева соревнований. В активе белорусов три золотых и одна бронзовая медаль.

Третье место заняла сборная Норвегии (1-2-3).

В следующем году чемпионат Европы пройдет в польском городе Душники-Здруй.