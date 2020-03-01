Анфиса Резцова: Кристину должны поставить на КМ, но в этом бардаке возможно все - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 марта 2020 17:47БиатлонНечаев Юрий

Анфиса Резцова: Кристину должны поставить на КМ, но в этом бардаке возможно все

Сегодня в Белоруссии завершился чемпионат Европы по биатлону.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери, Кристины Резцовой, на чемпионате Европы.

«Сегодня Кристина молодец, она собралась и отработала. Тренеры все видели, недавно я разговаривала с Касперовичем, он поздравил и сказал, что не понимает, почему Кристину не ставили на чемпионате мира. Но там же бардак! Думаю, сейчас Кристину должны подключить пятым номером на Кубок мира, но в этом бардаке все что угодно можно ожидать», - цитирует Резцову Sport24.ru.

Напомним, сегодня Кристина Резцова заняла второе место в гонке преследования на чемпионате Европы. Российская спортсменка ушла на дистанцию с четвертой позиции, допустила два промаха на огневых рубежах и уступила победительнице, Елене Кручинкиной из Белоруссии, 17,6 секунды.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Нове-Место (Чехия) с 5 по 8 марта.

Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Тедеско переиграл Новикова. «Спартак» убедительно выиграл столичное дерби Красно-белые забили два мяча в Петровском парке, Зелимхан Бакаев к голу добавил результативную передачу, и этого более чем хватило для победы над «Динамо». 29.02.2020 18:47 Футбол Мощенко Захар
«Шахтер» и Донецк: команда без города, город без команды Рассказываем о лучшем украинском клубе, который с 2014 года отрезан войной от родного города, а в минувший четверг сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, совершив камбэк в Лиссабоне. 29.02.2020 13:30 Футбол Воробьев Максим
Еще по теме:
Тренер «Шахтера» Каштру: «Вольфсбург» – команда высокого уровня Лига Европы. 1/8 финала. Все пары «Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция. 27.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Новости
19:12 Футбол Хет-трик Сапаты помог «Аталанте» разгромить «Лечче»
19:12 Хоккей Питер Дебур: Это был месяц из серии «сделай или умри»
19:00 Футбол «Манчестер Юнайтед» потерял очки в гостевом матче против «Эвертона»
18:57 Футбол «Вулверхэмптон» одержал волевую победу над «Тотенхэмом»
18:36 Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ
18:35 Футбол Леонид Слуцкий: Немного отвык играть на большом, но пустом стадионе
18:24 Футбол Голы Берга и Ари принесли «Краснодару» победу над «Уфой»
18:01 ММА Петр Ян: Если Емельяненко хорошо подготовится, Исмаилову может быть очень сложно
17:57 Футбол «Сочи» - «Арсенал»: Кокорин начнет игру в стартовом составе
17:47 Биатлон Анфиса Резцова: Кристину должны поставить на КМ, но в этом бардаке возможно все
17:23 Биатлон Драчев остался доволен выступлением сборной России на чемпионате Европы
17:12 Баскетбол Матч Евролиги «Милан» - «Реал» пройдет без зрителей из-за коронавируса
17:00 Санный спорт Сборная России разделила с командой Италии победу в общем зачете КМ в эстафетах
16:44 Хоккей «Барыс» разгромил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
16:34 Конькобежный спорт Россиянка Лаленкова заняла второе место на дистанции 1500 м на ЧМ в многоборье
16:25 Футбол Слуцкий - о ничьей с «Тамбовом»: «Рубину» очень трудно вскрывать эшелонированную оборону
16:16 Футбол «Севилья» в добавленное время вырвала победу у «Осасуны»
15:55 Футбол «Тамбов» и «Рубин» не смогли выявить победителя
15:47 Биатлон Сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете на чемпионате Европы
15:29 Футбол «Краснодар» - «Уфа»: Стартовые составы
И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей
Хуже был только Нижний Новгород — почему Татарстан не лечит орфанных пациентов
Бывших владельцев «СтавСтали» уличили в попытке вывести 300 млн рублей
Тренера ФК «Ростов» не устроил результат матча с «Ахматом»
«Обидно, что у города такая репутация». Как вспоминает Тагил покинувшая его молодёжь
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика