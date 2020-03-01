Анфиса Резцова: Кристину должны поставить на КМ, но в этом бардаке возможно все Сегодня в Белоруссии завершился чемпионат Европы по биатлону.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери, Кристины Резцовой, на чемпионате Европы.

«Сегодня Кристина молодец, она собралась и отработала. Тренеры все видели, недавно я разговаривала с Касперовичем, он поздравил и сказал, что не понимает, почему Кристину не ставили на чемпионате мира. Но там же бардак! Думаю, сейчас Кристину должны подключить пятым номером на Кубок мира, но в этом бардаке все что угодно можно ожидать», - цитирует Резцову Sport24.ru.

Напомним, сегодня Кристина Резцова заняла второе место в гонке преследования на чемпионате Европы. Российская спортсменка ушла на дистанцию с четвертой позиции, допустила два промаха на огневых рубежах и уступила победительнице, Елене Кручинкиной из Белоруссии, 17,6 секунды.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Нове-Место (Чехия) с 5 по 8 марта.