МОК признал подписи Родченкова поддельными

Международный олимпийский комитет признал, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Об этом в интервью ТАСС рассказал адвокат спортсменок Алексей Панич.
«Посмотрев то, что было предоставлено, мы видим, что, во-первых, в документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены. То есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов.
Мы надеемся на изъятие показаний Родченкова из дела, потому что с нашей точки зрения существующие противоречия не могут быть устранены предоставлением нового документа. Со своей стороны могу указать на то, что в новом документе точно так же содержится подпись. Я не эксперт, но визуально я вижу, что она отличается от подписей на других документах. Эту подпись мы также будет проверять».
Напомним, что в 2017 году биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно отлучены от участия в Олимпийских играх, а их сочинские результаты были аннулированы.
В данный момент Спортивный арбитражный суд рассматривает апелляцию российских спортсменок.