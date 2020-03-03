МОК признал подписи Родченкова поддельными Показания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории могут быть изъяты из дела российских биатлонисток.

Международный олимпийский комитет признал, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Об этом в интервью ТАСС рассказал адвокат спортсменок Алексей Панич.

«Посмотрев то, что было предоставлено, мы видим, что, во-первых, в документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены. То есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов.

Мы надеемся на изъятие показаний Родченкова из дела, потому что с нашей точки зрения существующие противоречия не могут быть устранены предоставлением нового документа. Со своей стороны могу указать на то, что в новом документе точно так же содержится подпись. Я не эксперт, но визуально я вижу, что она отличается от подписей на других документах. Эту подпись мы также будет проверять».

Напомним, что в 2017 году биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно отлучены от участия в Олимпийских играх, а их сочинские результаты были аннулированы.

В данный момент Спортивный арбитражный суд рассматривает апелляцию российских спортсменок.