Юрий Ганус – о поддельных подписях Родченкова: Я в недоумении По словам главы РУСАДА, МОК и WADA не заинтересованы в сокрытии подделки документов.

В понедельник 2 февраля в Лозанне в Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Российские биатлонистки в 2017-м году были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и лишены медалей, завоеванных на Играх.

Сегодня адвокат спортсменок Алексей Панич заявил, что подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, являющимися доказательствами обвинения, являются поддельными.

Ситуации прокомментировал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«Для меня это очень странная история, – заявил глава Российского антидопингового агентства в интервью РБК. – Я в недоумении. Я не думаю, что Олимпийский комитет имеет к этому отношение. По всем правилам в начале подразделение WADA или другие антидопинговые структуры ведут расследование и по установленным фактам передают материалы либо в международные федерации либо в МОК

РУСАДА, МОК и WADA совершенно не заинтересованы в сокрытии подделки подписи документов, поскольку это ведет к оспоримости результатов и подрыву репутации. Я искренне надеюсь на справедливый исход дела».

Зайцева, Вилухина и Романова в 2017 году получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил во время зимней Олимпиады 2014 года. Биатлонисток лишили серебряных медалей, завоеванных в эстафете на Играх во Сочи. У Вилухиной также забрали серебро в спринтерской гонке.