Ольга Вилухина: Подделка подписей Родченкова – это обвал всему делу

Ольга Вилухина считает, что установление факта подделки подписей бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова может стать обвалом всего дела против российских биатлонисток.
«Я очень обрадовалась, что была подделка подписей – это обвал всему делу, – цитирует Вилухину «РИА Новости». – Я негодую по поводу всего этого как серебряный призер. Это дискредитирует мое имя, я не могу посещать стадионы, я не могу выезжать на Олимпийские игры. Я сдала сотни допинг-проб, ни одна из них не была сомнительной за исключением той, которая в нашем деле как-то трактуется как с царапиной. Я не царапала свои пробы. Это бред и полная клевета. Мне понравилось, как прошли слушания, в хорошем настроении возвращаюсь домой».
Спортивный арбитражный суд в Лозанне вчера 2 марта начал рассмотрение дела российских биатлонисток Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, которые получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменок лишили серебряных медалей, завоеванных в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. У Вилухиной также забрали серебро в спринтерской гонке.
Сегодня Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявила, что подписи Родченкова на документах, являющихся доказательством по делу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, могли быть вставлены туда из другого источника. CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.