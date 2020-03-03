IBU отменил пресс-конференции в Нове-Место и запретил журналистам подходить к биатлонистам Соревнования пройдут в городе Нове-Место с 5 по 8 марта.

Международный союз биатлонистов (IBU) установил несколько правил на время этапа Кубка мира в Чехии из-за угрозы заражения коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт организации, руководство отменило все пресс-конференции. Также представителям СМИ запретили подходить к спортсменам ближе, чем на полтора метра.

Отмечается, что единственная церемония, которая не подверглась изменениям, это вручение цветов во время награждения. Также IBU запретил шведские столы и потребовал от организаторов оснастить все общественные туалеты специальными салфетками.

Наконец, IBU предоставит каждой сборной номер телефона медперсонала, который будет готов помочь в любое время на случай возможного заражения коронавирусом.