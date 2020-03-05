Глазырина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU Соревнования проходят в Белоруссии.

На этапе Кубка IBU в Раубичах состоялась спринтерская гонка на 7,5 км среди женщин.

Бронзовую медаль выиграла российская биатлонистка Екатерина Глазырина. Победу одержала Ингела Андерссон из Швеции, второе место заняла француженка Каролин Коломбо. Глазырина преодолела дистанцию, не допустив промахов на двух огневых рубежах и проиграла победительнице 4,7 секунды.

Кубок IBU

Раубичи (Белоруссия)

Женщины, спринт. 7,5 км

1. Ингела Андерссон (Швеция) - 20.40,9 (0 промахов)

2. Каролин Коломбо (Франция) - +4,5 (0)

3. Екатерина Глазырина - +4,7 (0)..

10. Виктория Сливко - +57,5 (2)...

12. Валерия Васнецова - +1.08,4 (1)...

24. Полина Шевнина - +1.55,4 (1)...

31. Анастасия Поршнева (все — Россия) - +2.10,7 (3).