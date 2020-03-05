«Губерниев – дурак и болван!» Тихонов ответил на обвинения комментатора Журналист пообещал позднее опубликовать доказательства.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.

«Губерниев дурак и болван! Я с Логиновым 3-4 месяца не общался! Дурак! Что он говорит? Уже сколько мата в его адрес пишут! Позвоните Логинову и спросите, когда мы с ним общались последний раз. Чушь полная!», - цитирует Тихонова Sport24.ru.

Ранее сегодня Губерниев сообщил, что донос, на основании которого прошли обыски в номерах биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии, был написан на основании слов Тихонова.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Касперовича и Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования. После обысков российский спортсмен принял решение не принимать участие в гонке с общего старта.