Яна Романова: Таких спортсменов, как Зайцева, в мире единицы В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне состоялись слушания по делу российских биатлонисток.

Бывшая российская биатлонистка Яна Романова поддержала подругу по команде Ольгу Зайцеву.

«Моя подруга Ольга Зайцева. Мне посчастливилось быть с ней в одной команде на протяжении всей своей спортивной карьеры в сборной команде России (2009-2015). Я пришла в команду, и она была моим ориентиром и примером в достижении спортивных целей. При ней прошла смена поколений, ушли наши старшие и более опытные коллеги, пришли молодые и дерзкие. Она долгое время была олицетворением побед российских биатлонистов и капитаном женской сборной.

Вы только представьте!!! Участница четырех Олимпиад! Четырех!!!!! Таких спортсменов в мировом спорте единицы! Это ИМЯ в мировом биатлоне!

До Олимпиады в Сочи 2014 Ольга уже была двукратной Олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. И не перечесть всех ее спортивных заслуг.

И для чего ей, успешной спортсменке и женщине, участвовать во всей этой detective story, в которой нас обвиняют? Соль, ДНК, подмена проб!

Информации о подписях на аффидевитах после слушаний известна всем!

Вопрос с ДНК был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS. Ошибка экспертов оказывается! Можете себе представить? ОШИБКА!

Знаете, что приходит на ум? Известная фраза из одного прекрасного российского фильма «Ошибки нужно не признавать! Их нужно смывать! Кровью!», - написала Романова на своей странице в Instagram.

Напомним, на этой неделе в CAS прошло рассмотрение дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Романовой и Зайцевой, которые получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменок лишили серебряных медалей, завоеванных в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. У Вилухиной также забрали серебро в спринтерской гонке.