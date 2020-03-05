Яна Романова: Таких спортсменов, как Зайцева, в мире единицы - Советский спорт
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05 марта 2020 12:43БиатлонНечаев Юрий

Яна Романова: Таких спортсменов, как Зайцева, в мире единицы

В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне состоялись слушания по делу российских биатлонисток.

Бывшая российская биатлонистка Яна Романова поддержала подругу по команде Ольгу Зайцеву.

«Моя подруга Ольга Зайцева. Мне посчастливилось быть с ней в одной команде на протяжении всей своей спортивной карьеры в сборной команде России (2009-2015). Я пришла в команду, и она была моим ориентиром и примером в достижении спортивных целей. При ней прошла смена поколений, ушли наши старшие и более опытные коллеги, пришли молодые и дерзкие. Она долгое время была олицетворением побед российских биатлонистов и капитаном женской сборной.

Вы только представьте!!! Участница четырех Олимпиад! Четырех!!!!! Таких спортсменов в мировом спорте единицы! Это ИМЯ в мировом биатлоне!

До Олимпиады в Сочи 2014 Ольга уже была двукратной Олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. И не перечесть всех ее спортивных заслуг.

И для чего ей, успешной спортсменке и женщине, участвовать во всей этой detective story, в которой нас обвиняют? Соль, ДНК, подмена проб!

Информации о подписях на аффидевитах после слушаний известна всем!

Вопрос с ДНК был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS. Ошибка экспертов оказывается! Можете себе представить? ОШИБКА!

Знаете, что приходит на ум? Известная фраза из одного прекрасного российского фильма «Ошибки нужно не признавать! Их нужно смывать! Кровью!», - написала Романова на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Моя подруга Ольга Зайцева. Мне посчастливилось быть с ней в одной команде на протяжении всей своей спортивной карьеры в сборной команде России (2009-2015). Я пришла в команду и она была моим ориентиром и примером в достижении спортивных целей. При ней прошла смена поколений, ушли наши старшие и более опытные коллеги, пришли молодые и дерзкие. Она долгое время была олицетворением побед российских биатлонистов и капитаном женской сборной. Вы только представьте!!! Участница четырёх Олимпиад! Четырёх!!!!!Таких спортсменов в мировом спорте единицы! Это ИМЯ в мировом биатлоне! До Олимпиады в Сочи 2014 Ольга уже была двукратной Олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. И не перечесть всех ее спортивных заслуг. И для чего ей, успешной спортсменке и женщине участвовать во всей этой detective story, в которой нас обвиняют? Соль, ДНК, подмена проб! Информации о подписях на аффидевитах после слушаний известна всем! Вопрос с ДНК был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS. Ошибка экспертов оказывается! Можете себе представить? ОШИБКА! Знаете, что приходит на ум? Известная фраза из одного прекрасного российского фильма «Ошибки нужно не признавать! Их нужно смывать! Кровью!»

Публикация от Яна Романова (@romashka_yana)

Напомним, на этой неделе в CAS прошло рассмотрение дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Романовой и Зайцевой, которые получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменок лишили серебряных медалей, завоеванных в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. У Вилухиной также забрали серебро в спринтерской гонке.

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