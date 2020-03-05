Дениз Херманн: Без зрителей была тишина, так что я смогла сконцентрироваться на стрельбе Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн прокомментировала свою победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

– Я выполнила главную задачу: мне нужно было сосредоточиться на стрельбе. Я сделала два нуля и очень рада. Без зрителей была тишина, так что я смогла сконцентрироваться на стрельбе. Мы знали, что тут будет тяжелая ветровая обстановка. Нужно реагировать на такой ветер, и все будет хорошо. За желтую майку лидера общего зачета Кубка мира я уже не успею побороться в этом году, слишком далеко соперницы. Но я постараюсь радовать своих болельщиков результатами, – цитирует Херрманн «Матч ТВ».

Напомним, что немецкая спортсменка финишировала в спринте на 7,5 км с результатом 18 минут 51 секунду, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место заняла француженка Анаис Бескон (+27,2; без промахов). Тройку лучших замкнула представительница Чехии Маркета Давидова (+49,7; без промахов).

Лучшей среди российской сборной стала Екатерина Юрлова-Перхт – она допустила два промаха и завершила гонку на 11-й строчке (+1.33,3). Также в топ-20 попала Лариса Куклина, проигравшая лидеру 1 минуту 44,7 секунды (два промаха).

Напомним, что по решению властей Чехии этап в Нове-Место проходит без зрителей в целях безопасности в связи с распространением коронавируса в Европе.