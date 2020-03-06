Екатерина Юрлова-Перхт: Промахнулась в спринте из-за собственных недоработок

– Очень непредсказуема получилась гонка. Постоянно менялся ветер, то стихал, то усиливался. Но на моей стрельбе он был стабильный, могла работать. Промахнулась из-за собственных недоработок. Добавляют ли пустые трибуны спокойствия или усиливают беспокойство? Честно говоря, впервые бежала в такой обстановке. Очень непривычные ощущения. С одной стороны, меньше нервов, можно сконцентрироваться только на себе. С другой стороны, очень непривычно, из-за этого сбиваются какие-то внутренние настройки. Но на трассе, кстати, болельщики были, в том числе российские. Стояли за оградительной сеткой в лесу, поддерживали. Спасибо им большое, – цитирует россиянку «Матч ТВ».
Юрлова-Перхт заняла 11-е место в спринте на 7,5 км, допустив два промаха на рубежах (+1.33,3). Победу одержала немка Дениз Херманн, финишировшая с результатом 18 минут 51 секунду (без промахов). На второй месте оказалась француженка Анаис Бескон (+27,2; без промахов). Тройку лучших замкнула представительница Чехии Маркета Давидова (+49,7; без промахов).
Напомним, что по решению властей Чехии этап в Нове-Место проходит без зрителей в целях безопасности в связи с распространением коронавируса в Европе.
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