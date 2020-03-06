Россия выразила официальный протест Италии в связи с обыском у биатлонистов Инцидент произошел утром 22 февраля.

Россия направила официальный протест Италии в связи с обысками в номерах российских биатлонистов во время чемпионата мира в Антхольце.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в городе Антерсельва. Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами. Мы надеемся, что будут приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, а виновные в злоупотреблениях против спортсменов будут наказаны соответствующими мерами», - цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования. После обысков российский спортсмен принял решение не принимать участие в гонке с общего старта.