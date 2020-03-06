Дмитрий Васильев: Когда-нибудь все поймут, что большинство наших спортсменов страдало незаслуженно - Советский спорт
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06 марта 2020 14:15БиатлонНечаев Юрий

Дмитрий Васильев: Когда-нибудь все поймут, что большинство наших спортсменов страдало незаслуженно

Министерство иностранных дел Российской Федерации подключилось к защите отечественных биатлонистов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение МИД РФ направить официальный протест Италии по поводу обысков в номерах российских биатлонистов.

«Приятно то, что активно включилась не только спортивная общественность, но и само государство, которое начало защищать своих спортсменов. Здесь присутствует явный посыл, что Россия своих не оставляет и не даст в обиду. Потому что сейчас не только спорт, но и страна в целом переживает тяжелый период на мировой арене, и она должна пройти его с достоинством. Главное, не поддаваться панике, потому что придет время, когда все поймут, что большинство отечественных спортсменов страдало незаслуженно»,- заявил Васильев RT.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации на чемпионате мира в Антхольце. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва направила Италии официальный протест по поводу данного инцидента.

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