Устюгов подал апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации Российский биатлонист Евгений Устюгов подал в CAS апелляцию на решение Международного союза биатлонистов о его дисквалификации.

- Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации. Напомню, что 13 февраля Евгений Устюгов был признан IBU виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года, - цитирует ТАСС адвоката спортсмена Алексея Панича.

Напомним, что в 13 февраля IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсмена (или других сторон, имеющих право на апелляцию) был 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Добавим, что в случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.