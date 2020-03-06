Сергей Чепиков: Логинов своей победой на чемпионате мира уже многое доказал Вице-президент СБР Сергей Чепиков поддержал Александра Логинова после неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

- На Александре была серьезная психологическая нагрузка, мы как можем его поддерживаем, невзирая на его выступление. Он своей победой на чемпионате мира уже многое доказал и себе, и другим.

С тремя кругами штрафа уже тяжело на какие-то высокие места рассчитывать. Мы не знаем объективные и субъективные причины. Может быть, психологическое давление оказало определенное влияние. Я надеюсь, что Александр справится с этим всем, - приводит слова Чепикова «РИА Новости».

Напомним, что Логинов по итогам спринтерской гонки с тремя промахами занял 65-е место.