Генсекретарь IBU: Про отмену этапов Кубка мира в Контиолахти и Холменколлене речь не идет Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон прокомментировал слухи об отмене двух этапов Кубка мира.

- Есть ли какая-то информация по поводу возможной отмены двух последних этапов Кубка мира в Контиолахти и Холменколлене? Нет, на данный момент никто не сообщал нам о таком исходе. Известно, что в ближайшие выходные не будет зрителей на лыжах и прыжках с трамплина, эти соревнования пройдут в Норвегии. Но про отмену этапов речь не идет.

Для нас очень важно, чтобы как можно больше спортсменов приняли участие в финских и норвежских стартах. В любом случае, ограничения или отмена - прерогатива правительств стран-хозяев этапа. IBU может лишь следовать решениям властей, - приводит слова Карлссона «Матч ТВ».

Напомним, что заключительные этапы Кубка мира по биатлону должны пройти в финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Холменколлене (20-22 марта).