Генсекретарь IBU: Не знаю, что искала итальянская полиция в номере Логинова Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон поделился мнением о ситуации с обысками в номере российского биатлониста Александра Логинова.

- Я ничего не знаю о результатах действий итальянской полиции. Я даже не знаю, что она искала. IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии. Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться, - приводит слова Карлссона «Матч ТВ».

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации.