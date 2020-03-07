Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону Эта победа стала для скандинавок в эстафетах седьмой подряд, россиянки — пятые.

Женская сборная Норвегии по биатлону одержала победу в эстафете на Кубке мира. Вторыми стали француженки, третьими — немки, сборная Украина — четвертая. Россиянки заняли пятое место. Отметим, что для женской сборной Норвегии эта победа стала уже седьмой подряд в рамках Кубка мира. Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место (Чехия) Эстафета 4х6 км. Женщины Стрельба Ход Финиш 1 Норвегия 0+8 (0+4 0+2 0+1 0+1) 1 (1:00.22,6) 1:09.14,8 2 Франция 1+10 (0+5 1+3 0+0 0+2) 2 (+1,6) +28,7 3 Германия 1+14 (0+4 0+2 1+3 0+5) 3 (+2,2) +57,0 4 Украина 1+12 (0+3 0+2 0+4 1+3) 4 (+20,2) +58,5 5 Россия 1+12 (0+4 1+3 0+1 0+4) 5 (+47,4) +1.11,7 Сборная России по этапам 1 (лежа) Место 2 (стоя) Место Ход Финиш 1 Юрлова-Перхт 0+2 14 (+17,4) 0+2 3 (+10,8) 1 (-1,2) 2 (+10,7) 2 Старых 0+0 2 (+4,2) 1+3 6 (+36,6) 8 (+18,1) 5 (+27,8) 3 Куклина 0+0 3 (+16,7) 0+1 3 (+3,5) 7 (+29,8) 4 (+12,5) 4 Резцова 0+2 4 (+34,9) 0+2 3 (+45,6) 8 (+56,9) 5 (+1.11,7) Расписание оставшихся гонок этапа в Нове-Место 7 марта, суббота 19.00 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины 8 марта, воскресенье 13.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины

15.45. Масс-старт 15 км. Мужчины