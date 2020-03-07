Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону - Советский спорт
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07 марта 2020 17:21БиатлонТрофименко Кирилл

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону

Эта победа стала для скандинавок в эстафетах седьмой подряд, россиянки — пятые.

Женская сборная Норвегии по биатлону одержала победу в эстафете на Кубке мира.

Вторыми стали француженки, третьими — немки, сборная Украина — четвертая. Россиянки заняли пятое место.

Отметим, что для женской сборной Норвегии эта победа стала уже седьмой подряд в рамках Кубка мира.

Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место (Чехия)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+8 (0+4 0+2 0+1 0+1)

1 (1:00.22,6)

1:09.14,8

2

Франция

1+10 (0+5 1+3 0+0 0+2)

2 (+1,6)

+28,7

3

Германия

1+14 (0+4 0+2 1+3 0+5)

3 (+2,2)

+57,0

4

Украина

1+12 (0+3 0+2 0+4 1+3)

4 (+20,2)

+58,5

5

Россия

1+12 (0+4 1+3 0+1 0+4)

5 (+47,4)

+1.11,7

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Юрлова-Перхт

0+2

14 (+17,4)

0+2

3 (+10,8)

1 (-1,2)

2 (+10,7)

2

Старых

0+0

2 (+4,2)

1+3

6 (+36,6)

8 (+18,1)

5 (+27,8)

3

Куклина

0+0

3 (+16,7)

0+1

3 (+3,5)

7 (+29,8)

4 (+12,5)

4

Резцова

0+2

4 (+34,9)

0+2

3 (+45,6)

8 (+56,9)

5 (+1.11,7)

Расписание оставшихся гонок этапа в Нове-Место

7 марта, суббота

19.00 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 марта, воскресенье

13.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины
15.45. Масс-старт 15 км. Мужчины

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