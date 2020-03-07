Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону

Женская сборная Норвегии по биатлону одержала победу в эстафете на Кубке мира.
Вторыми стали француженки, третьими — немки, сборная Украина — четвертая. Россиянки заняли пятое место.
Отметим, что для женской сборной Норвегии эта победа стала уже седьмой подряд в рамках Кубка мира.
Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место (Чехия)
Эстафета 4х6 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Норвегия
0+8 (0+4 0+2 0+1 0+1)
1 (1:00.22,6)
1:09.14,8
2
Франция
1+10 (0+5 1+3 0+0 0+2)
2 (+1,6)
+28,7
3
Германия
1+14 (0+4 0+2 1+3 0+5)
3 (+2,2)
+57,0
4
Украина
1+12 (0+3 0+2 0+4 1+3)
4 (+20,2)
+58,5
5
Россия
1+12 (0+4 1+3 0+1 0+4)
5 (+47,4)
+1.11,7
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Юрлова-Перхт
0+2
14 (+17,4)
0+2
3 (+10,8)
1 (-1,2)
2 (+10,7)
2
Старых
0+0
2 (+4,2)
1+3
6 (+36,6)
8 (+18,1)
5 (+27,8)
3
Куклина
0+0
3 (+16,7)
0+1
3 (+3,5)
7 (+29,8)
4 (+12,5)
4
Резцова
0+2
4 (+34,9)
0+2
3 (+45,6)
8 (+56,9)
5 (+1.11,7)
Расписание оставшихся гонок этапа в Нове-Место
7 марта, суббота
19.00 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
8 марта, воскресенье
13.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины
15.45. Масс-старт 15 км. Мужчины
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