Россияне стали четвертыми в биатлонной эстафете, победили норвежцы Этап Кубка мира по биатлону состоялся в Чехии без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Мужская сборная Норвегии выиграла очередной этап Кубка мира по биатлону в эстафете. Сборная России до последних метров боролась за подиум, но в итоге стала четвертой. Второе место заняли украинцы, третье — шведы. Состав сборной России: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Саид Халили.