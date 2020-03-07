Владимир Драчев: Если бы Логинов сегодня побежал, был бы совсем другой расклад Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил выступление российских биатлонистов в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

- Ребята - молодцы, и девчата тоже нормально сегодня отработали, борьба была достойной. Конечно, есть над чем работать, но в целом гонки оставили приятное ощущение, они показали, что способны бороться за медали.

Понятно, что соперничать с норвежцами сложно, но третье место всегда есть шанс зацепить. К тому же, если бы Логинов сегодня побежал вместо Гараничева, то и норвежцев бы обыграли. Был бы Саша, был бы совсем другой расклад, - цитирует Драчева ТАСС.

Напомним, что мужская сборная России заняла в эстафете четвертое место, женская команда стала пятой. Победу в обеих гонках праздновали биатлонисты сборной Норвегии.