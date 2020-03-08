Экхофф вышла на второе место в общем зачете Кубка мира, обойдя Эберг Первое место занимает итальянка Вирер.

Благодаря своей победе в масс-старте в чешском Нове-Место на седьмом этапе кубка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф вышла на второе место в общем зачете, обойдя шведку Ханну Эберг.

Первое место по-прежнему занимает итальянка Доротея Вирер, у которой 776 очков. У Экхофф – 707, а у Эберг – 705.

Из российских биатлонисток больше всех очков в нынешнем сезоне набрала Екатерина Юрлова-Перхт, которая занимает 18-е место (344).

Кубок мира по биатлону

Общий зачет

Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) – 776 очков

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 707

3. Ханна Эберг (Швеция) – 705

4. Дениз Херрманн (Германия) – 660

5. Марте Улсбю-Ройселанд (Норвегия) – 597

6. Жюстин Бреза (Фрнация) – 507

7. Ингрид Тандервольд (Норвегия) – 500

8. Паулина Фиалкова (Словакия) – 489

9. Франциска Пройсс (Германия) – 487

10. Жулиа Симон (Франция) – 467…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 344…

22. Лариса Куклина (Россия) – 271…

23. Светлана Миронова (Россия) – 270…

45. Ирина Старых (Россия) – 96…

52. Кристина Резцова (Россия) – 66…

64. Тамара Воронина (Россия) – 44…

81. Анастасия Поршнева (Россия) – 12...