Экхофф вышла на второе место в общем зачете Кубка мира, обойдя Эберг

Благодаря своей победе в масс-старте в чешском Нове-Место на седьмом этапе кубка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф вышла на второе место в общем зачете, обойдя шведку Ханну Эберг.
Первое место по-прежнему занимает итальянка Доротея Вирер, у которой 776 очков. У Экхофф – 707, а у Эберг – 705.
Из российских биатлонисток больше всех очков в нынешнем сезоне набрала Екатерина Юрлова-Перхт, которая занимает 18-е место (344).
Кубок мира по биатлону
Общий зачет
Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) – 776 очков
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 707
3. Ханна Эберг (Швеция) – 705
4. Дениз Херрманн (Германия) – 660
5. Марте Улсбю-Ройселанд (Норвегия) – 597
6. Жюстин Бреза (Фрнация) – 507
7. Ингрид Тандервольд (Норвегия) – 500
8. Паулина Фиалкова (Словакия) – 489
9. Франциска Пройсс (Германия) – 487
10. Жулиа Симон (Франция) – 467…
18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 344…
22. Лариса Куклина (Россия) – 271…
23. Светлана Миронова (Россия) – 270…
45. Ирина Старых (Россия) – 96…
52. Кристина Резцова (Россия) – 66…
64. Тамара Воронина (Россия) – 44…
81. Анастасия Поршнева (Россия) – 12...