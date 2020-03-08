Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии, Елисеев – 16-й

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка с массового старта. Первым к финишу 15-километровой дистанции пришел Йоханнес Клэбо, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах. Его результат – 39 минут 32,7 секунды.
Второе место занял Эмильен Жаклен, отстав на 15,1 секунды с безупречной стрельбой. Бронза у немца Арнда Пайффера – +25,0 с тремя промахами.
Из представителей сборной России выше всех поднялся Матвей Елисеев, заняв 16-е место - +1:40,9 и 2 промаха.
Йоханнес Бе в общем зачете поднялся на второе место. Всего у норвежца – 810 очков. Лидер француз Мартен Фуркад имеет 853 очка.
Кубок мира по биатлону
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Мужчины. Масс-старт. 15 км
Стрельба
Финиш
1. Йоханнес Бе (Норвегия)
3 (1+1+1+0)
39:32,7
2. Эмильен Жакелен (Франция)
0 (0+0+0+0)
+15,1
3. Арнд Пайффер (Германия)
1 (0+0+0+1)
+25,0
4. Дмитрий Пидручный (Украина)
2 (0+1+0+1)
+27,9
5.Эрлен Бьонтегорд (Норвегия)
2 (0+1+0+1)
+27,9
...14. Мартен Фуркад (Франция)
3 (0+0+1+2)
+1.32,5
...16. Матвей Елисеев (Россия)
2 (0+0+2+0)
+1.40,9
...28. Эдуард Латыпов (Россия)
9 (3+2+3+1)
+4.41,0
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