Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии, Елисеев – 16-й Соревнования возле города Ново-Место проходят без зрителей из-за опасений по поводу коронавируса.

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка с массового старта. Первым к финишу 15-километровой дистанции пришел Йоханнес Клэбо, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах. Его результат – 39 минут 32,7 секунды.

Второе место занял Эмильен Жаклен, отстав на 15,1 секунды с безупречной стрельбой. Бронза у немца Арнда Пайффера – +25,0 с тремя промахами.

Из представителей сборной России выше всех поднялся Матвей Елисеев, заняв 16-е место - +1:40,9 и 2 промаха.

Йоханнес Бе в общем зачете поднялся на второе место. Всего у норвежца – 810 очков. Лидер француз Мартен Фуркад имеет 853 очка.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Мужчины. Масс-старт. 15 км