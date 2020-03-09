Александр Логинов: Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что может пропустить девятый этап Кубка мира в норвежском Холменколлене (Осло) по состоянию здоровья.

– Если физическое состояние не позволяет бороться, никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление. Есть легкие проблемы со здоровьем. И когда кто-то говорит, что я не собираюсь ехать в Осло из-за отношения ко мне норвежских болельщиков, это, конечно, неправда. Не в обиду тем людям, которые выдвигали такую версию. Если и не поеду, то лишь затем, чтобы не причинить вреда здоровью, – цитирует Логинова «Матч ТВ».

Отметим, что этап Кубка мира в Холменколлене запланирован на 20-22 марта.

На завершившихся соревнованиях в Нове-Место (Чехия) 28-летний россиянин занял 65-е место в спринте. В масс-старте и в эстафете он участие не принимал.