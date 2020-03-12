Йоханнес Бе выиграл спринт в Контиолахти, Елисеев – 14-й, а Логинов – 18-й

В финском Контиолахти завершилась мужская спринтерская гонка в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Лучший результат на 10-километровой дистанции с двумя огневыми рубежами показал норвежец Йоханнес Бе – 22 минуты и 27,8 секунды при идеальной стрельбе.
Второе место занял француз Мартен Фуркад, уступив норвежцу 21,1 секунды. Бронза у другого представителя Франции Эмильена Жаклена с отставанием 22,3 от Бе. Оба французских биатлониста стреляли без промаха.
Из российских биатлонистов лучший результат показал Матвей Елисеев, занявший 14-е место (+58,7 без промахов). Александр Логинов показал 18-й результат (+1:12,9 при одном промахе).
Также право участвовать в субботней гонке преследования получили Евгений Гараничев (31-й результат), Эдуард Латыпов (36-й) и Саид Халили (42-й).
Кубок мира по биатлону
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 22:27,8 (0 промахов)
2. Мартен Фуркад (Франция) – +21,1 (0)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – +22,3 (0)
4. Ветле Кристиансен (Норвегия) – +30,6 (0)
5. Тарьей Бе (Норвегия) – +34,0 (0)
6. Бенедикт Долль (Германия) – +34,1 (1)
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +39,7 (0)
8. Симон Детье (Франция) – +40,8 (0)
9. Арнд Пфайффер (Германия) – +48,4 (0)
10. Стурма Легрейд (Норвегия) – +51,9 (0)…
14. Матвей Елисеев (Россия) – +58,7 (0)…
18. Александр Логинов (Россия) – +1:12,9 (1)…
31. Евгений Гараничев (Россия) – +1:36,7 (1)…
36. Эдуард Латыпов (Россия) – +1:45,0 (2)…
42. Саид Халили (Россия) – +1:54,5 (1)…