Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на победу Йоханнеса Бе в спринте

Йоханнес Бе на восьмом этапе Кубка мира по биатлону выиграл спринтерскую гонку, однако Мартен Фуркад благодаря финишу на втором месте сохранил лидерство в общем зачете.
У Фуркада – 880 очков, а у Бе – 870. Третье место в общем зачете занимает другой француз Кентен Фийон-Майе (814).
Лучший из россиян Александр Логинов идет на восьмом месте, набрав 593 очка.
Из-за отмены девятого этапа сезона в норвежском Хольменколлене заключительной индивидуальной гонкой сезона станет пасьют, который состоится в Контиолахти в субботу 14 марта.
Кубок мира по биатлону
Общий зачет. Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) – 880 очков
2. Йоханнес Бе (Норвегия) – 870
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 814
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 730
5. Эмельен Жаклен (Франция) – 680
6. Симон Дестие (Франция) – 664
7. Бенедикт Долль (Германия) – 603
8. Александр Логинов (Россия) – 593
9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 576
10. Вестле Кристиансен (Норвегия) – 534…