Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на победу Йоханнеса Бе в спринте - Советский спорт
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12 марта 2020 19:18БиатлонШарафудинов Виктор

Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на победу Йоханнеса Бе в спринте

Француз опережает норвежца на 10 очков.

Йоханнес Бе на восьмом этапе Кубка мира по биатлону выиграл спринтерскую гонку, однако Мартен Фуркад благодаря финишу на втором месте сохранил лидерство в общем зачете.

У Фуркада – 880 очков, а у Бе – 870. Третье место в общем зачете занимает другой француз Кентен Фийон-Майе (814).

Лучший из россиян Александр Логинов идет на восьмом месте, набрав 593 очка.

Из-за отмены девятого этапа сезона в норвежском Хольменколлене заключительной индивидуальной гонкой сезона станет пасьют, который состоится в Контиолахти в субботу 14 марта.

Кубок мира по биатлону

Общий зачет. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) – 880 очков

2. Йоханнес Бе (Норвегия) – 870

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 814

4. Тарьей Бе (Норвегия) – 730

5. Эмельен Жаклен (Франция) – 680

6. Симон Дестие (Франция) – 664

7. Бенедикт Долль (Германия) – 603

8. Александр Логинов (Россия) – 593

9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 576

10. Вестле Кристиансен (Норвегия) – 534…

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