Йоханнес Бе: Завтра будет наша последняя битва с Фуркадом Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру.

– Последний танец. Мы не можем предсказать, кто победит на Кубке мира завтра, но одно можно сказать наверняка: это будет наша последняя битва. Удачи и спасибо, Мартен, – написал Бе на своей странице в Instagram.

Напомним, что 31-летний Фуркад на своей странице в Twitter сообщил о том, что завершает свою профессиональную карьеру. Таким образом, завтрашняя гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) станет для него последней на профессиональном уровне.

В общем зачете Кубка мира Фуркад занимает первое место, набрав 907 очков. Бе отстает на 37 очков. Однако, согласно регламенту, после заключительного старта сезона из общего количества очков вычитаются две худшие гонки. При таком раскладе француз будет уступать норвежцу 19 очков.

Мужская гонка преследования, которая завершит биатлонный сезон, состоится завтра. Начало – в 15.45 по московскому времени.