Владимир Драчев: Думаю, Логинов продолжит карьеру - Советский спорт
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14 марта 2020 09:32БиатлонНечаев Юрий

Владимир Драчев: Думаю, Логинов продолжит карьеру

Сегодня завершится Кубок мира по биатлону.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предположил, что Александр Логинов продолжит карьеру.

«Не сомневаюсь, что он спокойно отработает и отдохнет до мая, а потом приступит к работе, несмотря ни на какие нападки извне. Я думаю, он продолжит карьеру, потому что это спортивная жизнь великих. Он должен помочь команде вырастить еще таких же спортсменов, как он», - приводит слова Драчева ТАСС.

Напомним, утром 22 февраля, во время чемпионата мира, итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования. После обысков российский спортсмен пропустил несколько стартов.

В зачете Кубка мира текущего сезона Логинов является лучшим из россиян. Он занимает восьмое место.

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