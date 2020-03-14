Александр Тихонов: Жаль, что Фуркад завершает карьеру. Я за него болел - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
14 марта 2020 10:41БиатлонНечаев Юрий

Александр Тихонов: Жаль, что Фуркад завершает карьеру. Я за него болел

Сегодня француз проведет последнюю гонку в карьере.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сожалеет, что французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение завершить карьеру.

«Очень жаль! Я за него болел, он достойно провел спортивную карьеру! Желаю ему крепкого здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского. Мартен - легенда биатлона», - цитирует Тихонова Sport24.ru.

Напомним, вчера Фуркад объявил о решении завершить карьеру. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и семикратным победителем Кубка мира.

Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Сезон в НБА остановлен. На очереди НХЛ? Коронавирус продолжает свирепствовать. Переносятся турниры, отменяются массовые мероприятия, все больше матчей проводится без зрителей. 12.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Ликбез по коронавирусу. Почему в мире паника, будет ли вакцина, когда все закончится О коронавирусе простым языком. 13.03.2020 12:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Новости
10:41 Биатлон Александр Тихонов: Жаль, что Фуркад завершает карьеру. Я за него болел
10:30 Футбол Александр Бубнов: Матч с «Уралом» - отличная возможность для «Зенита» вернуть себе уверенность
10:16 Хоккей Защитник Мерфи покидает «Нефтехимик»
10:04 Футбол «Валенсия» приостановила тренировки, игроки будут заниматься индивидуально
09:46 Футбол Чемпионат и Кубок Армении приостановлены до 23 марта из-за коронавируса
09:32 Биатлон Владимир Драчев: Думаю, Логинов продолжит карьеру
09:11 Футбол У защитника «Падерборна» подтвержден коронавирус
08:54 Биатлон Драчев - о результатах сборной России в сезоне: В целом, хотелось бы выступить лучше
08:34 Футбол Александр Бубнов: Во встрече «Оренбург» - «Спартак» поставлю на красно-белых
08:17 Футбол «Ривер Плейт» ушел на карантин и пропустит матч Кубка Суперлиги
07:23 Волейбол Матчи чемпионата России до 29 марта будут проходить с ограниченным числом зрителей
07:03 ММА Тетя Макгрегора умерла из-за коронавируса
23:55 Футбол Мората пропустит пять-шесть недель из-за травмы
23:46 Биатлон Йоханнес Бе: Завтра будет наша последняя битва с Фуркадом
23:34 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Считаю, что моя философия подходит «Манчестер Юнайтед»
23:24 Футбол Источник: Головин продлил контракт с «Монако»
23:13 Футбол Игорь Шалимов: «Ахмат» сам проиграл «Динамо»
23:08 Футбол Кирилл Новиков: Должны были крупнее обыгрывать «Ахмат»
22:52 Футбол Микель Артета: Спасибо АПЛ за то, что приняли верное решение
22:38 Биатлон «Пришло время прощаться». Фуркад объявил о завершении карьеры
Олег Дерипаска: "Коронавирус может развалить страну похуже, чем в 1991 году"
Антитоп омских автосалонов: нарушение прав потребителей и некачественной ремонт
Сотрудница ФНС Ставрополья рассказала о коррупционных делах своего начальника
«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения
Итоги недели: карантин для приезжих, выходной в июле и пособия на детей
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика