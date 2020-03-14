Александр Тихонов: Жаль, что Фуркад завершает карьеру. Я за него болел

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сожалеет, что французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение завершить карьеру.
«Очень жаль! Я за него болел, он достойно провел спортивную карьеру! Желаю ему крепкого здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского. Мартен - легенда биатлона», - цитирует Тихонова Sport24.ru.
Напомним, вчера Фуркад объявил о решении завершить карьеру. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и семикратным победителем Кубка мира.
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