Александр Тихонов: Жаль, что Фуркад завершает карьеру. Я за него болел Сегодня француз проведет последнюю гонку в карьере.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сожалеет, что французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение завершить карьеру.

«Очень жаль! Я за него болел, он достойно провел спортивную карьеру! Желаю ему крепкого здоровья и развития французского биатлона, в отличие от российского. Мартен - легенда биатлона», - цитирует Тихонова Sport24.ru.

Напомним, вчера Фуркад объявил о решении завершить карьеру. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и семикратным победителем Кубка мира.