Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира Она стала последней в карьере француза.

Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе Кубка мира финском Контиолахти.

Второе и третье места также заняли представители Франции — Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, соответственно.

Четвертым с четырьмя промахами стал норвежец Йоханнес Бе. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший седьмое место.