Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе Кубка мира финском Контиолахти.
Второе и третье места также заняли представители Франции — Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, соответственно.
Четвертым с четырьмя промахами стал норвежец Йоханнес Бе. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший седьмое место.
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