Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира - Советский спорт
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14 марта 2020 17:14БиатлонТрофименко Кирилл

Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира

Мартен Фуркад отстал всего на два очка.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе победил в общем зачете Кубка мира. Это определилось после этапа Кубка мира в Финляндии. Бе занял четвертое место в гонке преследования.

Если бы он оказался ниже, то зачет выиграл бы француз Мартен Фуркад, который победил на этапе. В результате, он отстал от норвежца всего на два очка.

Последний этап в Норвегии отменен из-за коронавируса.

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