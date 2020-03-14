Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира Мартен Фуркад отстал всего на два очка.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе победил в общем зачете Кубка мира. Это определилось после этапа Кубка мира в Финляндии. Бе занял четвертое место в гонке преследования.

Если бы он оказался ниже, то зачет выиграл бы француз Мартен Фуркад, который победил на этапе. В результате, он отстал от норвежца всего на два очка.

Последний этап в Норвегии отменен из-за коронавируса.