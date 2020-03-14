29-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер во второй раз подряд выиграла Кубок мира по биатлону.
Сегодня в последней гонке сезона в финском Контиолахти Вирер заняла 11-е место в пасьюте, но этого оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство в общем зачете. Норвежка Тириль Экхофф, которая могла опередить итальянку, финишировала 10-й и в итоге оказалась в 7 очках позади.
У Вирер – 793 очка, у Экхофф – 786. Третье место в общем зачете заняла немца Дениз Херрманн (745). Из россиянок выше всех в итоговой классификации поднялась Екатерина Юрлова-Перхт. У нее 17-е место и 363 очка.
Стоит отметить, что до двух побед Вирер в общем зачете, никому из итальянских спортсменок не удавалось выиграть Кубок мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону
Общий зачет. Женщины
Итоговое положение
1. Доротея Вирер (Италия) – 793
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786
3. Денизе Херрманн (Германия) – 745
4. Ханна Оберг (Швеция) – 741
5. Марте Улсбю-Ройселанд (Норвегия) – 597
6. Франциска Пройсс (Германия) – 573
7. Ингрид Тандервольд (Норвегия) – 554
8. Жулиа Симон (Франция) – 551
9. Жюстин Бреза (Франция) – 528
10. Лиза Витоцци (Италия) – 528
11. Кайса Маккарайнен (Финляндия) – 506
12. Моника Хойниш-Старенга (Польша) – 500…
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 363…
21. Лариса Куклина (Россия) – 335…
23. Светлана Миронова (Россия) – 270…
46. Ирина Старых (Россия) – 113…
58. Кристина Резцова (Россия) – 66…
67. Тамара Воронина (Россия) – 44…
82. Анастасия Поршнева (Россия) – 12…