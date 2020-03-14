Вирер во второй раз подряд выиграла Кубок мира Итальянка на семь очков опередила норвежку Экхофф.

29-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер во второй раз подряд выиграла Кубок мира по биатлону.

Сегодня в последней гонке сезона в финском Контиолахти Вирер заняла 11-е место в пасьюте, но этого оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство в общем зачете. Норвежка Тириль Экхофф, которая могла опередить итальянку, финишировала 10-й и в итоге оказалась в 7 очках позади.

У Вирер – 793 очка, у Экхофф – 786. Третье место в общем зачете заняла немца Дениз Херрманн (745). Из россиянок выше всех в итоговой классификации поднялась Екатерина Юрлова-Перхт. У нее 17-е место и 363 очка.

Стоит отметить, что до двух побед Вирер в общем зачете, никому из итальянских спортсменок не удавалось выиграть Кубок мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону

Общий зачет. Женщины

Итоговое положение

1. Доротея Вирер (Италия) – 793

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786

3. Денизе Херрманн (Германия) – 745

4. Ханна Оберг (Швеция) – 741

5. Марте Улсбю-Ройселанд (Норвегия) – 597

6. Франциска Пройсс (Германия) – 573

7. Ингрид Тандервольд (Норвегия) – 554

8. Жулиа Симон (Франция) – 551

9. Жюстин Бреза (Франция) – 528

10. Лиза Витоцци (Италия) – 528

11. Кайса Маккарайнен (Финляндия) – 506

12. Моника Хойниш-Старенга (Польша) – 500…

17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 363…

21. Лариса Куклина (Россия) – 335…

23. Светлана Миронова (Россия) – 270…

46. Ирина Старых (Россия) – 113…

58. Кристина Резцова (Россия) – 66…

67. Тамара Воронина (Россия) – 44…

82. Анастасия Поршнева (Россия) – 12…