Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями от своего победы в общем зачете Кубка мира.

– Странно праздновать, но я горжусь тем, что подняла итальянский флаг на вершину в такой трудный для моей страны момент. Если надежда не пропала, можно выиграть все гонки в спорте и в жизни. Я благодарю всех людей, которые помогли мне и были рядом со мной, – написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Напомним, что 29-летняя итальянка во второй раз подряд выиграла Кубок мира. Вчера в последней гонке сезона в финском Контиолахти Вирер заняла 11-е место в гонке преследования, но этого оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство в общем зачете. Норвежка Тириль Экхофф, которая могла опередить итальянку, финишировала десятой и в итоге оказалась в семи очках позади.

У Вирер – 793 очка, у Экхофф – 786. Третье место в общем зачете заняла немца Дениз Херрманн (745). Из россиянок выше всех в итоговой классификации поднялась Екатерина Юрлова-Перхт. У нее 17-е место и 363 очка.

Стоит отметить, что до двух побед Вирер в общем зачете, никому из итальянских спортсменок не удавалось выиграть Кубок мира.