Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги выступлений российских биатлонистов в Кубке мира-2019/20 и поделился мыслями о завершении спортивной карьеры многократного обладателя Большого хрустального глобуса Мартена Фуркада.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев признался, что не симпатизировал нынешним лидерам мирового биатлона после того, как они повели себя по отношению к российским спортсменам.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом сильно раздута, сообщает «Матч-ТВ». «Я, конечно, не специалист в этой области, но историю с коронавирусом воспринимаю как искусственно раздутую. Кто-то на этом зарабатывает деньги. Ну, мы пока не знаем об этом. Наверное, через некоторое время это будет известно, а, может быть, и не узнаем никогда», — сказал специалист.

По его мнению, не нужно симпатизировать и петь дифирамбы ни Мартену Фуркаду, который всего два очка проиграл в общем зачете Кубка мира Йоханнесу Бе, ни самому норвежцу. «После того, как они проявили себя на чемпионате мира, я никому из них не симпатизирую. Я симпатизирую людям благородным, людям, умеющим проигрывать, умеющим вести себя с честью и достоинством», — заявил Васильев.

Оценивая результаты национальной команды в прошедшем сезоне, он добавил, что нужно кардинально менять систему управления Союза биатлонистов России. По его словам, есть очевидные системные просчеты, которые не позволяют нашим биатлонистам показывать хорошие результаты.





