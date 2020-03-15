Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев признался, что не симпатизировал нынешним лидерам мирового биатлона после того, как они повели себя по отношению к российским спортсменам.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом сильно раздута, сообщает «Матч-ТВ». «Я, конечно, не специалист в этой области, но историю с коронавирусом воспринимаю как искусственно раздутую. Кто-то на этом зарабатывает деньги. Ну, мы пока не знаем об этом. Наверное, через некоторое время это будет известно, а, может быть, и не узнаем никогда», — сказал специалист.
По его мнению, не нужно симпатизировать и петь дифирамбы ни Мартену Фуркаду, который всего два очка проиграл в общем зачете Кубка мира Йоханнесу Бе, ни самому норвежцу. «После того, как они проявили себя на чемпионате мира, я никому из них не симпатизирую. Я симпатизирую людям благородным, людям, умеющим проигрывать, умеющим вести себя с честью и достоинством», — заявил Васильев.
Оценивая результаты национальной команды в прошедшем сезоне, он добавил, что нужно кардинально менять систему управления Союза биатлонистов России. По его словам, есть очевидные системные просчеты, которые не позволяют нашим биатлонистам показывать хорошие результаты.