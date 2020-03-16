Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов назвал фаворитов будущего сезона в мужских соревнованиях.

– Последние два сезона показали, что в мужском биатлоне нет превосходства одного спортсмена. Бе стоит особняком, но и у него в команде есть сильные партнеры, здорово прибавили французы, особенно Жаклен. Не стоит забывать и про Александра Логинова, который даже на фоне травм отлично подготовился и выступил на чемпионате мира. Так что в следующем сезоне любителям биатлона будет не хватать Фуркада, но борьба за «Большой хрустальный глобус» будет напряженной, – цитируют Черезова «Известия».

Напомним, что 13 марта Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. В своей последней гонке в Контиолахти (Финляндия) он одержал победу в пасьюте. Однако это не помогло французу в восьмой раз кряду стать победителем общего зачета Кубка мира – его обошел Йоханнес Бе, занявший четвертое место в гонке преследования.

Помимо Фуркада, в десятку лучших итогам сезона попали еще три представителя Франции – это Кентен Фийон-Майе (третье место – 843 очка), Эмильен Жаклен (5-й) и Симон Дестье (6-й). Логинов закончил на седьмой позиции с 629 очками.