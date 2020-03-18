Российские биатлонисты находятся на карантине Такая мера принята после их возвращения с этапа Кубка мира в Финляндии. Причина — распространение пандемии коронавируса в мире.

Российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.

«Все, кто вернулся из Финляндии, сейчас ушли на карантин на две недели. И юниорская команда, и основная — все закрываются и отдыхают. Главное, чтобы они и сами не заболели, и не заразили никого, если вдруг чего-то подцепили. Спортсмены в любом случае должны поддерживать форму, несмотря на конец сезона. Все эти планы они согласовывают с личными тренерами и специалистами из сборной», — приводит «РИА Новости» слова президента СБР Владимира Драчева.

Кубок мира завершился досрочно. Последний этап в Норвегии отменен.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.