Доротея Вирер: Шестой день карантина, муж начинает меня бесить (фото) Итальянская биатлонистка опубликовала фото в инстгарам-сториз.

Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер поделилась впечатлениями о карантине из-за коронавируса.

В инстаграм-сториз итальянка опубликовала фото с подписью: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить. Оставайтесь дома».

Напомним, что в сезонах-2018/19 и 2019/20 Вирер дважды подряд выиграла общий зачет Кубка мира.