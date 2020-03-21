Доротея Вирер: Шестой день карантина, муж начинает меня бесить (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 20:14БиатлонШарафудинов Виктор

Доротея Вирер: Шестой день карантина, муж начинает меня бесить (фото)

Итальянская биатлонистка опубликовала фото в инстгарам-сториз.

Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер поделилась впечатлениями о карантине из-за коронавируса.

В инстаграм-сториз итальянка опубликовала фото с подписью: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить. Оставайтесь дома».

Напомним, что в сезонах-2018/19 и 2019/20 Вирер дважды подряд выиграла общий зачет Кубка мира.

ruee3a9da2cf0

Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезона Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионатах отразится на взаимоотношениях клубов и футболистов. 20.03.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео) Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
В «Википедии» Николич уже сменил Семина в «Локомотиве». А в жизни?  Остановка европейского футбола из-за коронавируса не снижает трансферную активность клубов РПЛ. По крайней мере – виртуальную. Если верить сербским СМИ, летом «Локо» возглавит 40-летний Марко Николич.  21.03.2020 18:00 Футбол Сергеев Иван
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Анри Хагуш: Сижу дома, смотрю сериалы. Очень понравились «Острые козырьки» 33-летний защитник «Арсенала» рассказал о «коронавирусных буднях» в тульском клубе. 19.03.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
20:35 Олимпиада Роспотребнадзор запретил фитнес-центрам, бассейнам и аквапаркам Москвы пускать посетителей
20:24 Хоккей Швейцарский чемпионат мира могут провести в 2021 году, а российский сдвинуть на 2024-й
20:14 Биатлон Доротея Вирер: Шестой день карантина, муж начинает меня бесить (фото)
19:59 Футбол «Барселона» может обменять Коутиньо на форварда «Интера» Мартинеса
19:58 Гандбол Трефилов усилил тренерский штаб женской «молодежки»
19:42 Футбол Левандовски пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
19:34 Бокс Александр Емельяненко: Лупану сначала Минеева, потом Исмаилова
19:30 Шахматы Непомнящий сыграл вничью с Каруаной, а Алексеенко – с Ван Хао
19:19 Футбол ЦСКА призвал отказаться от рукопожатий, опубликовав фото Гончаренко с игры против «Спартака»
19:14 Хоккей Александр Якушев: Отмена ЧМ-2020 стала верным решением
19:05 Футбол «Интер» заинтересован в переходе Обамеянга из «Арсенала»
18:56 Хоккей Вячеслав Фетисов: Необходимо было принять решение об отмене чемпионата мира
18:46 Хоккей «Сочи» продлил контракт с нападающим Томилиным
18:36 Олимпиада Олимпийский комитет Бразилии призвал перенести Олимпийские игры
18:34 Хоккей ФХР: Понимаем необходимость отмены ЧМ-2020
18:22 Футбол Евсеев рассказал о положительных сторонах карантина
18:19 Футбол Игрок «Шальке» нарушил карантин
18:15 Хоккей Александр Кожевников – об отмене ЧМ по хоккею: Для телевидения вообще наступает кошмар
18:06 Футбол «Ислочь» обыграла «Неман»
18:01 Олимпиада Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду в Токио
Скандал в Серпухове: все местные депутаты получали деньги от администрации города
В Волгограде заболевших COVID-19 нет, под наблюдением - 370 человек
Коронавирус, убийство в центре и правительственные ротации: итоги недели в Карелии
Коронавирус Daily-5. Что происходит в Омске
Число заразившихся коронавирусом в Нижегородской области достигло семи
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика