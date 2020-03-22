Олимпийская чемпионка Нильссон объявила о переходе в биатлон

Шведская лыжница Стина Нильссон решила попробовать себя в биатлоне.
«Да, я понимаю, что сейчас вам не до спорта, но веселые новости никогда не помешают! Смотрите вперед! Обнимаю!» – написала Нильссон в своем Instagram.
Позже она заявила в интервью Expressen, что перешла в биатлон из-за травмы и сейчас хочет заняться изучением винтовки.
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