Олимпийская чемпионка Нильссон объявила о переходе в биатлон Об этом 26-летняя спортсменка сообщила в соцсети.

Шведская лыжница Стина Нильссон решила попробовать себя в биатлоне.

«Да, я понимаю, что сейчас вам не до спорта, но веселые новости никогда не помешают! Смотрите вперед! Обнимаю!» – написала Нильссон в своем Instagram.

Позже она заявила в интервью Expressen, что перешла в биатлон из-за травмы и сейчас хочет заняться изучением винтовки.