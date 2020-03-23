Логинов занял седьмое место по сумме призовых в завершившемся сезоне Биатлонный сезон закончился досрочно из-за коронавируса.

Опубликованы данные о размере призовых ведущих биатлонистов по итогам сезона 2019/20.

По информации портала Dicodusport, у мужчин больше всех заработал Йоханнес Бе, ставший богаче на 320 800 евро. Норвежец выиграл «Большой хрустальный глобус» и «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов. Француз Мартен Фуркад получил 268 650 евро, а его соотечественник Кентен Фийон-Майе — 218 200.

Среди россиян больше всех заработал Александр Логинов - 120 900 евро. Он выиграл золото и бронзу на чемпионате мира, а также дважды поднимался на пьедестал на этапах Кубка мира.

Prize money (EUR) for 2019/2020 season (@IBU_WC races, relays, bibs, WCh, Standings):



JT Boe 320800@martinfkde 268650@quentinfillon 218200@EmilienJck 183150@tarjei_boe 176200@simondstx 125000

A Loginov 120900

J Dale 99100

B Doll 97950

VS Christiansen 94000

A Peiffer 79500 pic.twitter.com/3z88hwJV8E — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) March 21, 2020

Среди девушек больше всех заработала итальянка Доротея Вирер (226 750 евро).