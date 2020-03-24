Вольфганг Пихлер: Если Нильссон научиться стрелять, это будет очень сильная биатлонистка Бывший главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о перспективах шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлоне.

- Для меня ее решение перейти в биатлон стало таким же сюрпризом, как и для всех. Если у нее получится научиться стрелять, это будет очень сильная биатлонистка, - цитирует Пихлера News.ru.

Ранее 26-летняя спортсменка сообщила, что решила попробовать себя в биатлоне.

Добавим, что Нильссон является олимпийской чемпионкой (2018) и двукратной чемпионка мира (2019).