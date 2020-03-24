Шипулин – о пандемии коронавируса: Спорт и свежий воздух – залог нашего здоровья (фото) На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин оставил запись в соцсети на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.

«Даже если многие из вас работают на удаленке, а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух – залог нашего здоровья.

Посмотрите, какое солнце! Погода великолепная! Поэтому выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, пробегитесь, подышите свежим воздухом и настраивайтесь на позитив.

Уверен, скоро вирус отступит, и мы снова заживем полной жизнью! Всем здоровья и отличного настроения!» – написал Шипулин в своем Instagram.