Логинов и Юрлова-Перхт стали лидерами рейтинга СБР Технический комитет Союза биатлонистов России опубликовал итоговый рейтинг сезона-2019/20.

СБР опубликовал рейтинг лучших биатлонистов и биатлонисток завершившегося сезона.

У мужчин лидирует Александр Логинов с 1611 очками. Вторым стал Матвей Елисеев (1363), замкнул тройку Кирилл Стрельцов (941).

У женщин первой стала Екатерина Юрлова-Перхт (1159 очка). Второе место заняла Лариса Куклина (1118), а Виктория Сливко стала третьей (956 очков).

Итоговый рейтинг сезона-2019/20.

Мужчины:

1. Александр Логинов (Тюменская область) — 1611

2. Матвей Елисеев (Москва) — 1363

3. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 941

4. Саид Халили (Москва) — 777

5. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — 772.

Женщины: