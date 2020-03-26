Губерниев – о карантине: Жонглирую туалетной бумагой и подбрасываю котика По последней информации, от коронавируса скончались больше 19 тысяч человек.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своей жизни во время пандемии коронавируса.

«Я остался дома на самоизоляции, поэтому я почти не контактирую ни с кем. Естественно, только с домашними, которые вместе со мной. Занимаюсь спортом, хожу со специальными палками по лесу. Качаюсь, жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика, делаю с ним выпады и пою песни. Призываю всех последовать моему примеру», – цитирует Губерниева RT.